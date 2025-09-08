Калоян Паргов за делегацията в Пекин: Зафиров не е стоял на една маса с Путин

кадър Нова нюз

След посещението на българската делегация в Китай, в което участваха вицепремиерът Атанас Зафиров, министър Иван Иванов и зам. министри, темата коментира в ефира на “Пресечна точка” Калоян Паргов - зам. председател на БСП, който също беше в Пекин.

“Тази покана е от началото на годината. Китайският посланик г-жа Дай Цинли беше уточнила две неща на среща с г-н Зафиров - едно от тях беше държавното му посещение през месец май. Тогава той като вицепремиер води делегация в Китай, което беше първото държавно посещение от последните няколко години”, обясни Паргов.

“Второто беше партийното посещение на БСП за септември месец по случай края на Втората световна война и победата на Китай над Япония. Това беше поводът, а всички срещи бяха само и единствено партийни”, коментира той.

По думите му Зафиров не е стоял на една маса с руския президент Владимир Путин. “Имаше официален обяд по случай празника и на тази маса бяха седнали ръководителите на делегациите. Зафиров беше в компанията на Южна Корея и Египет в близкото пространство. На масата бяха всички ръководители - президентът Си, президентът Путин, Ким Чен Ун, Вучич и други. България беше представена на ниво вицепремиер. Страната ни не беше на ниво президент или министър-председател като останалите. Унгарците бяха на по-ниско ниво от нас - те бяха представени от външен министър”, допълни Паргов.

Той обясни, че Зафиров е бил представен в качеството си на председател на БСП - партия, с която Китайската комунистическа партия има отношения от 76 години.

Паргов коментира, че геополитическата позиция на България не включва конфронтация с Китай и показа снимка на Коща и Фон дер Лайен на посещение в Китай.

“В контекста от 80 години от края на Втората световна война не може да се разделяме. Светът трябва да бъде обединен, заклеймявайки и спомняйки си за тази най-кръволитна война до този момент. Сега дрънкането на оръжия напомня за дрънкането на оръжия в периода преди Втората световна война. Увеличаване на производствата, на капацитетите, на мощностите - така е започнала тогава войната”, допълни той.

“Не мисля, че партийните посещения са предмет на съгласуване. Както ГЕРБ или пък ИТН не дължат обяснение на БСП по своите партийни посещения. Партийните дела са си партийни дела”, заключи Паргов.

Той зададе въпроса защо ПП-ДБ са поискали оставката на Зафиров. “Не разбрах обосновката. За да искаш нечия оставка, той трябва да е направил нещо, което генерално да е объркало някаква политика или да се случва някакъв грандиозен проблем в държавата”.

По думите му темата за оставката на Зафиров не е била обсъждана. “Самият той заяви, че няма да я подаде”, обясни Паргов.

