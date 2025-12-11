Калоян и Габи от „Ергенът” се скараха на живо по БТВ

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Няма вариант Калоян и Габи, които бяха двойка в „Ергенът: Любов в рая”, да имат близки отношения в реалния живот. В това се убедиха сами зрителите на bTV, след като двамата се скараха доста сериозно на живо в студиото на „Преди обед”.

Двамата се обвиниха взаимно, че нещата между тях не са се получили, като Габи заяви, че той е излъгал, че е влюбен в нея. „Това е първият мъж, който ме прави на глупачка по този начин”, заяви троснато тя.

Калоян пък обясни, че скандалите, които тя му е вдигала, са му дошли в повече. Сега той има жена до себе си, но категорично отказа да обсъжда тези отношения.

„Аз ти мисля само доброто, Габи и наистина теи пожелавам да намериш мъж, с който да постигнеш хармония и симбиоза”, заяви Калоян, но заедно с това на няколко пъти директно коментира, че партньорката му в предаването говори „пълни глупости”.

