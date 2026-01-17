Каляри 0:0 Ювентус на полувремето

снимка: Пиксабей

Каляри и Ювентус играят при резултат 0:0.

"Бианконерите" имаха контрол върху случващото се на терена от самото начало и търпеливо търсеха възможност да нанесат своя удар. Те не създадоха нещо сериозно в първите 15 минути, но в 15-ата минута Мирети получи топката в наказателното поле и замахна за удар, а Мацители сложи крака си, което му попречи. Първоначално съдията отсъди дузпа, но след разглеждане на ситуацията тя бе отменена, предаде Спортал.

Кенан Йълдъз беше под въпрос за мача поради настинка, но е в стартовия състав. Там е и Джонатан Дейвид, който се разписа в последните два мача. Франсиско Консейсао и Федерико Гати се завръщат в групата, но започват срещата на резервната скамейка.

