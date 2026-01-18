Каляри победи Ювентус само с един точен удар

кадър: Макс спорт

Каляри постигна изненадваща победа с 1:0 в домакинството си на Ювентус. Единственият гол в мача бе дело на Лука Мацители в 65-ата минута. Успехът помогна на тима на Фабио Писакане да се отдалечи от зоната на изпадащите. "Бианконерите" са пети, като пропуснаха шанс да се доближат до лидерите.

Ювентус имаше огромно предимство през целия двубой, но така и не стигна до гол. Тимът на Лучано Спалети бе най-близо до попадение през второто полувреме, когато Кенан Йълдъз удари греда. Каляри основно се защитаваше и направи 2-3 атаки в мача, докато гостите имаха 78% владеене на топката, отправиха 20 удара и изпълниха 18 конрера, но това се оказа достатъчно, предаде Спортал.

"Бианконерите" имаха контрол върху случващото се на терена от самото начало и търпеливо търсеха възможност да нанесат своя удар. Те не създадоха нещо сериозно в първите 15 минути, но в 15-ата минута Мирети получи топката в наказателното поле и замахна за удар, а Мацители сложи крака си, което му попречи. Първоначално съдията отсъди дузпа, но след разглеждане на ситуацията тя бе отменена.

Доминацията на Юве продължи и в 25-ата минута добра атака завърши с удар на Мирети, но Каприле се справи с него. Мирети на два пъти пробва удари, които бяха блокирани. Гостите стигнаха до няколко ъглови удара и опитаха да създадат нещо с центрирания, но защитата на съперника бе достатъчно добре организирана.

В началото на втората част Каляри стигна до първото си положение пред вратата на гостите. До него се стигна след пробив на Калъчсой, който запази топката покрай аутлинията и успя да намери Еспозито. Той стреля от много малък ъгъл и Перин изби. Последва период, в който Ювентус доминираше. Удар на Камбиазо бе спасен от вратаря. Пробив на Йълдъз завърши с неточен удар, а секунди по-късно Каприле се справи с удар от въздуха на Мирети. Каляри изненадващо на фона на играта поведе в 65-ата минута след статично положение. Гаетано центрира ниско от фал, а Мацители великолепно засече топката от въздуха и я прати в мрежата.Тимът на Спалети увеличи темпото и натисна в търсене на изравняване. При една ситуация гостите бяха много до гол. След ъглов удар няколко играчи на Юве отправиха удари с глава преди Бремер да прати топката над вратата. Каприле имаше доста работа, но бе на ниво и се справи с удар на Йълдъз от дистанция. В 84-ата минута удар на Кенан се отклони в бранител и топката срещна гредата. Малко преди края тимът на Спалети стигна до няколко опасни ситуации и разбърквания пред вратата на домакините, но така и не стигна до гол.

