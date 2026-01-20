Към Земята лети голямо плазмено изхвърлянe

Снимка Pixabay

Към Земята лети голямо плазмено изхвърляне, ударът е възможен през следващите 24 часа.

Слънцето е извършило силно изригване от клас X, както и бързо изхвърляне на коронална маса (CME), насочено към Земята.

Прогнозира се, че те може да достигне нашата планета през следващите 24 часа, съобщава Space.com, цитиран от БТА.

Съобщава се, че е възможна силна (G3) или дори много силна (G4) геомагнитна буря. В такъв случай северното сияние може да бъде видимо не само в северните ширини, но и далеч на юг.

Предсказването на въздействието на изхвърляне на коронална маса е трудно - силата на бурята се влияе от скоростта, посоката и особено от магнитната ѝ ориентация.

Ако магнитното поле на CME е насочено на юг, то взаимодейства по-лесно с магнитното поле на Земята, причинявайки буря. Ако е насочено на север, значителна част от енергията се отразява и ефектът може да е слаб.

Понякога CME съдържа смесени полета, което кара геомагнитната активност да стане периодична. Точната ориентация може да се определи само когато изхвърлянията се приближават към Земята.

Освен това на Слънцето се е случило и мощно слънчево изригване от клас X1.9 – най-високият възможен клас. Съобщава се, че изригването е причинило значителни радиосмущения, предимно над Северна и Южна Америка.

СМЕ е гигантско плазмено изригване с магнитно поле. При удар в магнитосферата на Земята, то може да предизвика геомагнитна буря с магнитуд G1 до G5.

Бурите G3-G4 могат да нарушат работата на спътниците, да влошат GPS навигацията и да увеличат атмосферното съпротивление за космически кораби, както и значително да удължат видимостта на полярните сияния до средни географски ширини.

