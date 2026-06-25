Към момента няма данни за пострадали българи след земетресенията във Венецуела

снимка: МВнР

Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела, съобщиха от Министерството на външните работи. Очаква се актуална информация от посолството на България в Бразилия, което обслужва Боливарската република Венецуела.

От външното ни министерство посочват, че вследствие на силните земетресения във Венецуела е въведено извънредно положение и международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, железопътният транспорт и метрото, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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