Камъни се стовариха на пътя Харманли - Хасково

Големи камъни са паднали в едната лента на пътя Харманли – Хасково, съобщава агенция "Булфото".

Срутването е точно на първия завой от табелата за община Хасково. То е предизвикано от интензивните валежи, добавя агенцията.

Няма пострадали. Едната лента е затворена за движение.

Екипи на фирмата, поддържаща път I8, в момента разчистват платното.

На място е Пътна полиция за регулиране на движението.

