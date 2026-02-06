реклама

Камъни се стовариха на пътя Харманли - Хасково

06.02.2026 / 12:56 0

Снимки: Булфото

Големи камъни са паднали в едната лента на пътя Харманли – Хасково, съобщава агенция "Булфото". 

Срутването е точно на първия завой от табелата за община Хасково. То е предизвикано от интензивните валежи, добавя агенцията.

Няма пострадали. Едната лента е затворена за движение. 

Екипи на фирмата, поддържаща път I8, в момента разчистват платното.

На място е Пътна полиция за регулиране на движението.

