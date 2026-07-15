Камарата на строителите с иновативно предложение за Варна

Реализацията на бъдещата промишлена зона на Варна беше обсъдена на среща между ръководството на общинската администрация, в лицето на кмета Благомир Коцев и заместник-кмета с ресор „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ Пламен Китипов, представители на Областното представителство на Камарата на строителите в България (КСБ) – Варна, и строителни фирми – членове на съсловната организация.

Срещата се проведе в зала „Варна“ на общината и беше двадесетата подобна инициатива, която ръководството на КСБ организира с кметове на общини в страната. Целта е да бъдат обсъдени визията за развитието на морската столица и предизвикателствата пред строителния бранш в региона.

От страна на Камарата на строителите участие взеха председателят на ОП на КСБ – Варна Светослав Жеков, председателят на КСБ инж. Любомир Качамаков, инж. Илиян Терзиев, почетен председател на КСБ, инж. Пенко Стоянов, член на УС на КСБ и член на Областния съвет на КСБ във Варна, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, и други представители на организацията. На срещата присъства и председателят на Общинския съвет – Варна инж. Христо Димитров.

Сред основните теми беше изграждането на бъдещата индустриална зона. Припомняме, че в края на миналата година Община Варна получи като дарение идеен проект за такава зона в землището на село Тополи. Разработката е съвместна инициатива на ОП на Камарата на строителите в България – Варна, Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България – Варна, Съюза на архитектите в България – Дружество Варна, и Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Проектът представлява устройствена структурна схема и задание за изработване на цялостен ПУП – ПРЗ за бъдещ индустриален парк.

Според концепцията Западната промишлена зона ще бъде разположена върху близо 1700 декара, като около 1230 декара ще останат частна собственост. Предвижда се общината да придобие около 410 декара, което ще създаде възможност за допълнителни инвестиции в инфраструктурата на района.

Предложената структурна схема е идеен етап от подробното устройствено планиране – подход, който рядко се прилага в съвременното българско градоустройство. Разработката предвижда структуриране на територията около новопроектирана улична мрежа, анализира възможностите за най-ефективно реализиране на предвиденото в Общия устройствен план застрояване и осигуряването на необходимата инженерна инфраструктура и озеленяване.

Идейният проект включва решения за транспортно-комуникационната инфраструктура, изграждането на зелен пояс, въздушен електропровод, паркоместа, четири подстанции – две за електрозахранване и две помпени, подземен водоем и други съоръжения.

На срещата иновативно и практично предложение за бъдещото развитие на Варна отправи Камарата на строителите в България (КСБ). Председателят на Областното представителство на КСБ – Варна Светослав Жеков предложи на кмета Благомир Коцев експертна помощ при подготовката на документацията за кандидатстване по различни програми и проекти.

Идеята е специалисти от браншовата организация предварително да разглеждат заданията и да дават оценка дали заложените параметри са икономически обосновани и реалистични. По този начин ще се избегнат ситуации, при които обществени поръчки за важни инфраструктурни обекти остават без кандидати за изпълнение.

„Подаваме ръка за по-добър диалог“, заяви председателят на ОП на КСБ – Варна Светослав Жеков.

Председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Любомир Качамаков, който също участва в срещата, подчерта, че съсловната организация държи на спазването на процедурите, правилата и законността.

От своя страна кметът Благомир Коцев съобщи, че в общинската администрация е в ход кадрова реформа. Той отбеляза, че темпът на нарастване на приходите в общинския бюджет е многократно по-нисък от този на разходите. Пред представителите на строителния бранш Коцев представи и част от инфраструктурните проекти, по които общината работи, сред които ремонтът на ул. „Вяра“, рехабилитацията на части от булевардите „Цар Освободител“ и „Осми Приморски полк“, ул. „Ген. Колев“, както и обновяването на пет подлеза.

В срещата участва и председателят на Общинския съвет инж. Христо Димитров. По думите му строителният сектор преминава през труден период, поради което е необходима подкрепа и търсене на работещи решения.

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