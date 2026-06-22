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Камари боклук, течаща вода, непоносима миризма, плъхове и зарази в м-ст Манастирски рид във Варна

22.06.2026 / 11:38 2

Сигнализирам от името на седемдесет човека - Етажна собственост с адрес ул. Агликина поляна. Вече трети месец живеем до мини сметище. Голяма част от живущите в м-ст Манастирски рид, изхвърлят своите отпадъци на това място, тъй като е достъпно и удобно. Органичните отпадъци около казаните не са почиствани от месец Април.

През купищата боклук тече вода от мини авария на ВиК, което допринася за гниенето и развъждането на насекоми, плъхове, дори забелязахме лисици. Миризмата е непоносима, рискът от зарази е огромен. Кой ще бъде отговорен, ако се разболеем - ние или децата ни? Подавахме неколкократно сигнали до Община Варна, Район Приморски, ВиК – Варна – никоя институция не предприема нищо! Нормално и цивилизовано ли е това в 21 век?!


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Коментари
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Уйо (преди 8 минути)
Рейтинг: 53533 | Одобрение: 7008
Какъв елитен квартал сънуваш?  Вилна зона с къде има улици, къде няма. Тук там построили баровски къщи, ама като излезеш от портата и нямаш късмета да има асфлат, черен път къде покрит чакъл, къде дори без него. Две коли не могат да се разминат. Бал съм ти елита. 
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... (преди 48 минути)
Рейтинг: 31915 | Одобрение: 8540
Е там е елитен квартал не знам защо се оплакват. 

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