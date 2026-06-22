Камари боклук, течаща вода, непоносима миризма, плъхове и зарази в м-ст Манастирски рид във Варна

Сигнализирам от името на седемдесет човека - Етажна собственост с адрес ул. Агликина поляна. Вече трети месец живеем до мини сметище. Голяма част от живущите в м-ст Манастирски рид, изхвърлят своите отпадъци на това място, тъй като е достъпно и удобно. Органичните отпадъци около казаните не са почиствани от месец Април.

През купищата боклук тече вода от мини авария на ВиК, което допринася за гниенето и развъждането на насекоми, плъхове, дори забелязахме лисици. Миризмата е непоносима, рискът от зарази е огромен. Кой ще бъде отговорен, ако се разболеем - ние или децата ни? Подавахме неколкократно сигнали до Община Варна, Район Приморски, ВиК – Варна – никоя институция не предприема нищо! Нормално и цивилизовано ли е това в 21 век?!