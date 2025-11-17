Камелия: Хем държим на традициите, хем ги нарушаваме масово

Пиксабей

"Хем сме консервативни, хем сме много разтропани. Хем държим на традициите, хем ги нарушаваме масово".



Така попфолк певциата Камелия сподели какво мисли за народопсихологията на българина в подкаста на Стефан Попов-Чефо:



"Съседът ни е виновен, приятелят ни е гаден... Лицемерни много често, недоволни - масово, мрънкащи - основно. Но сме си ние и знаем, как да се забавляваме. Знаем и да страдаме. Знаем да мразим, знаем да завиждаме, знаем и да успяваме. Знаем и да подкрепим, съпричастни сме, когато има кауза".

Още https://www.bgdnes.bg/shou/article/21730322

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!