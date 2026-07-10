Камелия: Отиде си поетесата, която написа „Луда по тебе". Почивай в мир, прекрасна Надежда

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Певицата почете поетесата Надежда Захариева

Попфолк изпълнителката Камелия отдаде публична почит към голямата българска поетеса Надежда Захариева, която почина този четвъртък. Съобщението бе разпространено чрез публикация в социалните мрежи, където певицата изрази своята мъка и дълбока признателност към авторката на един от най-емблематичните текстове в нейната кариера, пише Дунав мост

Певицата сподели снимка на поетесата в личния си профил, припомняйки на своите почитатели огромния принос на Захариева към родната музика. Именно нейно дело са стиховете към тоталния хит "Луда по тебе", който остава безспорна визитна картичка на Камелия десетилетия след своето създаване.

"Отиде си поетесата, която написа „Луда по тебе". Почивай в мир, прекрасна Надежда" – написа изпълнителката в своето кратко, но емоционално обръщение.

Според информацията от столичното издание, Надежда Захариева оставя след себе си изключително ценна следа в българската култура. Нейното перо е в основата на десетки популярни текстове, превърнали се в любими песни на поколения българи.

Кончината на поетесата предизвика незабавна вълна от реакции в публичното пространство. Множество изпълнители и общественици вече изразяват своята скръб и уважение към мащабното творчество, което Захариева завещава на съвременната публика.

Редактор "Екип на Петел",

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