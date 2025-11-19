Камелия Стоименова: Бях дете, когато казах на Таня Богомилова, че ще й бия рекорда

Редактор: Недко Петров

Много съм щастлива, много се радвам, че с тренировки и труд най-накрая се получиха нещата. Тепърва започвам да се стремя към по-големи успехи, но се радвам, че на Таня Богомилова, нашата велика плувкиня, успях аз да подобря нейния рекорд.

Това призна родената и израснала в Лондон Камелия Стоименова, която прати в историята 37-годишното най-добро национално постижение на 200 метра бруст на олимпийската ни шампионка.

В последните ми метри преди финала бе тихо на басейна. Чувах само сестра ми как вика. Нейният глас го чувах толкова чисто, и това ме зареди с толкова силна и позитивна енергия, и повярвах, че сега ще случи всичко, описа как е подобрила рекорда Камелия.

Последната разкри още, че е прогнозирала, че това ще се случи още като дете.

Бях на 13 години, когато баща ми ме запозна с Таня Богомилова на басейна във Варна. След това тя ни дойде на гости в Лондон. Аз й казах, че един ден ще й бия рекорда, и тя се засмя. Тогава не съм си мислила, че ще го направя, откровена бе в „Преди обед“ Камелия.

