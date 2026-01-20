Камен Алипиев Кедъра: Не ви ли стигат Бай Тошо, Царят и Бойко?

Кадър Фб

Камен Алипиев Кедъра се изказа никак не ласкова за последния ход на Румен Радев.

Той посочва, че не е изненадан от решението на президента да слезе на политическия терен.

"Не е толкова лошо и никак не е изненадващо, че президентът Радев се е прицелил в изпълнителната власт.

Много по-тъжно е, че много наши сънародници вече разпознават в негово лице поредния месия.

Не ви ли стигат Бай Тошо, Царят и Бойко?"

Много от феновете му го подкрепиха:

Та даже и Барека :)) да не продължавам със Слави и т.н. хаха

Хайде сега ППДБ да си получат заслуженото, че постлаха пътеката прет Боташа и да слязат в миманса под 10%!!!

Цел номер едно е Бойко и Пеевски да са извън властта за дълго време и да им се спрат всички кранчета. Не виждам друг начин, освен Радев да се коалира с ППДБ и някоя от малките партии.

Стига емоционални изблици, време е да почнем да мислим рационално. Съществува ли друг реалистичен вариант Бойко и Пеевски да бъдат свалени завинаги?

Не им стига, ще си носим последствията на късата памет. Лошото е че РЕЗИдента, ще ни завърти в източна посока…

E, не забравяй Кирил Петков!!

Ее, от къде толкова памет? Та последният спасител Слави беше преди тоооолкова дълго време.

