Камен Алипиев е в болница

Кадър Фб

Камен Алипиев Кедър е в болница. Той има бронхоспазъм.

Ето какво разказа Кедъра:

Начи, от сутринта се чудя дали да ви занимавам с това, но тъй като е поучително, ще ви кажа следното: слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание.

Чичо ви не го направи и вместо да отиде на (поне един) Стефановден, да се качи на Черни връх, да бъде част от величествения трибют в чест на Леми Килмистър и да отида на най-интересния мач от българското баскетболно първенство тази вечер във Варна, той си седи кротко в болницата и му вливат разни безалкохолни неща през абокат, защото от много акъл си причини бронхоспазъм.

В резултат на това може да пропусне и нова година, и Васильовден и да си прекара много добре."

