Камен Донев: Българите са „хранително религиозни“ – по празниците да се набухат с козунаци хубаво

Ниска култура, егоцентризъм, безверие, подигравчийска природа, злоба, завист, мързел – много са факторите, които ни пречат да сме обединени като общество, каза в „Тази неделя“ по БТВ актьорът Камен Донев.

„Сякаш като в инкубатор през последните 20-30 години избуяха в българина. Много скрита мръсна пяна излезе на повърхността“, смята той.

Според него обществото ни е объркано, защото стана така, че ненормалното е нормално.

„Хората започнаха да свикват да живеят с това, че не трябва да има борба – борба в духовен аспект. Сега борбата е за това кой може да надделее над другия. Няма борба към нас самите“, каза Камен Донев.

По думите му българите са „хранително религиозни“, защото с празниците се свързва единствено това „да се заколи нещо, да се изпече на скарата, яйца да се чукнат, да се набухат всички с козунаци хубаво.“

„Слава богу, не всички са така. Но се опасявам, че голям процент е това“, допълни Донев.

За хората, които казват, че не се интересуват какво се случва в държавата, той каза: „Това е една глупава мимикрия, едно маймунско поведение. Едно глупаво себезачеркване. Не е за хвалба да казваш – „не гледам, не се интересувам“. За какво си жив тогава? Иди някъде и се застреляй, като не се интересуваш от нищо.“

„Цялата тази простотия, която се изля в държавата под формата на поп фолк, на мутренско поведение и арогантност – за всичко това сега жънем плода. Ролята на политиката е огромна. Вижте как говорят политиците, как се държат. И те дават този пример“, смята актьорът.

