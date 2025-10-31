Камен Донев: На много хора им е скучно да мислят, приемат го като орисия за нещо лошо

Булфото

Хората ценят искреното слово, което носи послание и смисъл, а не празните приказки. Политическото говорене често убива силата на думите, а сцената им придава живот. Изкуството дава утеха и смисъл там, където ежедневието и социалните мрежи оставят празнота. Това мнение изрази в "Панорама" актьорът, режисьор и драматург Камен Донев, пише "Новини".

"Най-безличните са най-налични в социалните мрежи. Не мога разумно и рационално да си изгубя два, три и повече часа от безценния си живот в глупави спорове, коментари и нещо, което води до никъде. Да комуникираш в социалните мрежи е все едно да плуваш на място - не разбирам това", посочи той.

"На много хора им е скучно да мислят, приемат го като орисия за нещо лошо. Предпочитат да завиждат, мразят, говорят, вместо да създадат нещо макар и малко, но смилено и градивно", на мнение е още Донев.

