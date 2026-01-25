Камен Донев: Политиците застават пред нас като надути манекени

Кадър БТВ

Камен Донев с остър и дълбоко философски анализ на съвременния свят, политиката и човешката природа. Пред "120 минути" актьорът говори за подменените ценности, за Доналд Тръмп, за липсата на авторитети и за страха, който, по думите му, управлява хората.

„Ценностната система е като да застанеш пред Лувъра, до него да има дюнери – първо да влезеш в Лувъра. Ако си вземеш дюнер, хубаво е като го изядеш, пак да влезеш в Лувъра. Защото ще имаш повече сили да обикаляш вътре. Важното е каквото и да правиш, да влезеш в Лувъра", каза Донев.

Влиянието на Доналд Тръмп

Темата за избора между духовното и лесното удоволствие Донев пренася и към световната политика: „Как е възможно толкова векове човечеството да гради своята мисъл, своята световна еволюция, хора, които са посветили живота си на науката, на учението и в крайна сметка върха на всичко това към днешно време е това, което е Доналд Тръмп? Къде отиде целият тоя световен устрем? Това ли е резултатът, който заслужаваме?", пита актьорът последните събития около американския лидер.

Цялото интервю гледайте във видеото.

