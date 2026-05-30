Камен Донев: Пожелавам си да виждам все повече одухотворени деца

Снимка ОУ "Братя Миладинови" Русе

Известният български актьор, драматург и режисьор Камен Донев гостува в ОУ "Братя Миладинови" в град Русе по покана на ръководството на учебното заведение. Посещението се проведе в навечерието на неговия мащабен спектакъл в зала "Арена Русе" и бе посветено на 115-ата годишнина на училището, на което той и неговият баща Иван Донев са възпитаници. Пред препълнената аула популярният русенец сподели емоционални спомени от детството си и отправи сериозни послания към учениците, учителите и родителите, съобщават от пресцентъра на учебното заведение.

Срещата премина под знака на силни емоции, като специален гост бе първата учителка на Камен Донев – г-жа Мария Лакова. Тя разказа пред публиката, че бъдещият голям артист още като дете в квартал "Локомотив" е организирал импровизирани представления пред съседи и приятели в междублоковите пространства. Учителката припомни и първата му поява на голяма сцена в четвърти клас в бившия Младежки дом, когато пее заедно с известния тогава изпълнител Боян Иванов.

Самият Камен Донев не скри вълнението си от завръщането в училищната сграда. Той си припомни детските игри, футбола в двора и първите си „режисьорски“ стъпки, когато е продавал билети и покани на съседите за своите квартални постановки.

По време на дискусията с учениците Донев изрази изключително остра позиция спрямо съвременната масова култура у нас. Той критикува състоянието на музикалната среда, като заяви, че органически не може да понася поп фолка.

"Тази музика е навредила много на България" – категоричен бе пред присъстващите актьорът. По думите му този жанр няма нищо общо с автентичната българска природа и с това, което носим като наследство от нашите предци. Творецът, който е израснал с народната музика, призова младите хора да се гордеят с истинското българско изкуство, писменост и история.

Учениците проявиха огромен интерес към училищния живот на актьора. Камен Донев чистосърдечно призна, че математиката, физиката и химията са били най-трудните му предмети, докато физическото възпитание и музиката са му били любими. Той разказа с усмивка за пакостите на своя буен клас, включително за изсъхналите растения в коридора след неуспешен „експеримент“ с препарат заради ниски оценки по биология.

Актьорът сподели ценни житейски уроци за приятелството, труда и справянето със сценичната треска. Изтъкна важната роля на своята любима учителка г-жа Давидова и на ментора си във ВИТИЗ проф. Крикор Назарян, който му подава ръка за първите стъпки в театър "Българска армия".

"Вдъхновението не е достатъчно. Човек трябва да се труди, за да развие своята вродена дарба", отбеляза Донев. Той посъветва децата да спортуват, да вярват в мечтите си и да избягват вредните навици като пушенето на цигари и вейпове.

В края на срещата бе припомнено и делото на неговия баща Иван Донев, създал световноизвестния фолклорен театър "Найден Киров" в Русе. Срещата завърши с представянето на училищното знаме-светиня от учителя по история Стоян Благословинов, което пази традициите на вековното училище. Спектакълът на Камен Донев „Лекция № 2 за всеобщата просвета“ ще се проведе тази вечер от 19:00 ч. в зала "Арена Русе", пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!