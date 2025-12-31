Камен Донев за политическата ситуация у нас: Това, което трябва да се прави е контрол, наказание, контрол, наказание

кадър: БНТ

Ежедневно си правя равносметка, защото съм стигнал до извода, че колкото повече разсъждаваш и мислиш, толкова повече осъзнаваш колко важна е самотата, важно е да търсиш тия моменти на съзерцание. Мисленето е като гимнастиката. То трябва да се упражнява постоянно. С напредването на годините, на възрастта, равносметката става все по-безкомпромисна, защото няма време за губене, сподели в "Денят започва" актьорът и режисьор Камен Донев.

И грешките, и стремежите, и мечтите, и разочарованията учат - всичко в нашия живот, ако умееш да се учиш, допълни той.

Беше откровен, че ние сме самотни като народ. Като човечество сме самотни. Хората търсят заместители на онова, което иначе би трябвало да им дава утеха, удовлетворение и някаква душевна сигурност. Търсят забавления, търсят някакви имитиращи живота, имитиращи щастието моменти и някои от тях съзнават, че това е временно и глупаво. Други не съзнават. За мен най-важното остава човекът, словото, говорът, общуването или общението, както се казва в Библията.

Думите са най-голямото ни богатство. За какво живеем, ако не говорим смислено, попита Камен Донев.

"Единствената ми утеха е, че когато изляза на сцената, срещу мен виждам живи хора, които се смеят, плачат, ръкопляскат и това е моето спасение."

Относно политическата ситуация у нас той беше категоричен, че Месия никога няма да дойде. Това, което трябва да се прави - вече го има като система. И това е контрол, наказание, контрол, наказание.

"Ако има хора, които съвестно си вършат работата. Ако има мъже... а мъже няма. Няма мъже в България, говоря за управляващите. Всички ги е страх. Всички са подставени лица. Мълчат и изпълняват чужди заповеди. Ако имаше мъже, нямаше да има наркотици. Щеше ли да има такава престъпност. Къде са мъжете? Няма ги."

Добре е, че има протести срещу определени лица, но нека не забравяме, че в България има хиляди такива хора, които по веригата правят жестоки безобразия и ние никога няма да разберем за тях, смята той.

"Според мен 2026 г. ще бъде по-добра, защото каквото и да става, както и да става - ние се учим. Аз вярвам в това, че интелигентните хора, учейки се, се развиват и се променят към по-добро", каза още актьорът.

