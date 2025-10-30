Камен Калев: Отказвам наградата "Златен век", управляващите на държавата не зачитат Върховенството на закона и са заплаха за демокрацията

Булфото

Режисьорът на "Източни пиеси" заяви, че отказът му е форма на протест срещу настоящето политическо управлерние на държавата.

Режисьорът Камен Калев отказа най-престижната награда на Министерство на културата - "Златен век", която се връчва в навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември, предаде БГНЕС.

В декларация режисьорът, известен с филмите "Източни пиеси", "Островът", "С лице надолу", "Февруари", заявява:

"Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни".

Калев бе сред отличените със „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – сребърен и грамота. В списъка на МК е посочено, че той е изтъкнат български филмов режисьор, носител на множество национални и международни отличия за късометражни и пълнометражни игрални филми; публиката го харесва заради умението му чрез филмите си да отразява житейските драми на деня с професионализъм, модерен подход и изтънчен художествен вкус. Тази година чества 50-годишен юбилей.

Пред изданието "Сега" Калев уточни, че причина за решението му не са конкретно личността на министър Мариан Бачев и събитията около него от последните дни.

Без Калев, днес МК връчи престижните си отличия на общо 35 изтъкнати творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата, за техния принос в развитието на българската култура и духовност.

