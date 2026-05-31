Камен Кенов: Българинът е бил здрав селяк и непобедим войник

България е била част от една мултикултурална империя, каквато е Отоманската (Османската), която, макар и ислямска империя, е била хазяин на много християнски племена. Това заяви в предаването "Операция История" меценатът и познавач на нашето минало Камен Кенов.

Той бе категоричен: "Мисля, че е време в българските читанки, учебници и книги за историята да се каже истината - колко милиона полезни животни е имало в България на 9 септември - понеже това се крие, това е охранявана истина".

"В Източна Европа не е имало страна, в която да има 42-43 милиона полезни животни, от които 7 милиона крави, 24 милиона овце и 12-13 милиона други полезни животни като коне, катъри, кози... Понеже днес млякото струва почти четири лева в магазина, а искаме да имаме раждаемост, аз се питам каква раждаемост може да има в една държава, в която на много майки, особено такива, които възпитават 1-2 деца, им трябват два литра мляко на ден. Умножете това по 365 дена - това са 730 литра мляко. Откъде тези жени ще вземат тези суми само за млечния продукт, за да кърмят тия малки дечица", запита Кенов пред Bulgaria On Air.

"България е пращяла от кашкавали, от сирена, от меса - вярно, че някои хора са ходили в потури, но това ли е най-важното - как си облечен или какво имаш за хранене", каза още той.

По думите на госта това е било квинтесенцията на българската история: "Българинът е бил здрав селяк и непобедим войник. Той е бил корав и е знаел за какво се бие - за неговите волове, за неговите крави, за неговите овце."

На финала на разговора Кенов заключи: "Най-важният урок, който не трябва да бъде пропускан, е това, че трябва да знаем всички дати, числа в историята, за да не се правят опити за нейното фалшифициране постоянно. На това трябва да сложим край, стига толкова".

