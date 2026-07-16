Камен Воденичаров: Днес милата Албена си тръгна от нашия свят

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Популярният български телевизионен водещ Камен Воденичаров съобщи за кончината на своята близка и дългогодишна приятелка Албена. Поклонението пред паметта ѝ ще се състои в края на следващата седмица в столицата. Журналистът сподели скръбната вест в личния си профил в социалната мрежа Facebook информира Plovdiv24.bg.

Сбогуване с един светъл живот

Камен Воденичаров се сбогува с Албена чрез изключително трогателни и поетични думи, описвайки я като човек с необикновена дарба да носи щастие на любимите си хора:

Днес милата Албена си тръгна от нашия свят. От северното ни море до приказния Париж, от пурпурните проблясъци на Босфора до падащите снежинки над планините идвай от някъде, за да ни се усмихваш. Ти имаш онази дарба да подбутваш щастието, за да се сети то за любимите ти хора.

Затова прекрасните ти деца и внуци, роднини и близки, верните ти другари и добри приятели толкова много те обичаме! Лети свободно над залива на делфините и червеникавите скали на Калиакра и не забравяй да ни пускаш понякога от горе химна на любовта. Сбогом приятелко любима! Ще се сбогуваме с Албена на 24 юли петък от 11,30 часа в храм паметник Света София в град София.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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