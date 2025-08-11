Камен Воденичаров подведе играч в „Последният печели“

Редактор: Недко Петров

Водещият на „Последният печели“ подведе играч, след като попита тримата участници: „Освен „зелените“ кое е другото прозвище на футболистите от ПФК „Лудогорец“ (Разград)?

Последва обаче видео, с което Камен Воденичаров опита да отклони вниманието на играчите, вместо да им даде жокер за правилния отговор.

На кадрите си видя как наставникът на Лудогорец Стойчо Стоев изразява задоволство от представянето на отбора срещу Реал Мадрид в мача от Шампионска лига преди около 11 години в София.

Стоев определя начина им на игра като добър, като по този начин разградчани са показали, че така наречените колоси в Европа не са чак толкова страшни.

Логично, след като фокуса на вниманието бе насочен към Стойчо Стоев, Георги го маркира като верен отговор.

Воденичаров обаче отчете, че е сбъркал, въпреки че на видеото е бил самия Стоев, и прочете въпроса за втори път. Тук Венцислав се оказа по-бързо и не позволи на Георги да се поправи, като вярно посочи „орлите“.

Орелът е един от важните символи за Лудогорец. Той присъства на емблемата на клуба, а от 2014 година „зелените“ си имат и жив талисман. Това е орлицата Фортуна, чието име беше избрано след гласуване на феновете. Преди мачовете на Лудогорец Фортуна прави шоу, което наистина впечатлява зрителите, припомни по БНТ Воденичаров.

