Каменов: Не допускам да има умисъл на нотариуса по сделките в "Баба Алино"

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"За да дойде сделката при нас, това означава, че институциите са си свършили работата. Когато ни е представено удостоверение за търпимост, няма как да имаме съмнения в този документ. Не сме тази институция, която може да отговаря за представените документи".

Това обясни пред БНР нотариус Камен Каменов, зам.-председател на Нотариалната камара в България, след като се разрази скандалът с незаконно построения град в "Баба Алино".

"Това, което сме направили като отговорна институция, е, че има проверка. Направи ни впечатление, че са представени удостоверения за търпимост и документи, които формално погледнато по нашето производство изпълняват особените изисквания на закона.

Един нотариус не ходи на място, за да оглежда каква точно е ситуацията. Тази норма я има в ЗУТ. Тя реално замества разрешението за строеж".

Ако бъде осъществена идеята за въвеждане на Регистър на документооборота и всеки нотариус има достъп до него, ние ще можем да проверим дали тези разрешения за строеж, разрешения за ползване и удостоверения за търпимост ги има въведени, т.е. дали съществуват, обясни още той в предаването "Преди всички".

В случая с "Баба Алино" нотариус Камен Каменов не допуска умисъл на нотариуса, при който са изповядвани сделките.

"Ние, като орган на камарата, можем да се произнесем, след като съберем всичко в нашата компетентност. Всички колеги от района добросъвестно пускат документите, по които са работили. Всичко, което видяхме дотук, е, че те са цитирали конкретно описани удостоверения за търпимост.

При всички положения ще имаме становище. И Министерството на правосъдието прави своята проверка по случая".

Той коментира как санкционният режим на ЕС може да се отразява върху работата на нотариусите у нас, след като от "Демократична България" сезираха прокуратурата и ДАНС заради сделка на Валентин Златев за придобиване на имот, свързан с Руската федерация.

Мотивите им са свързани с възможно заобикаляне на санкционни режими на ЕС.

"Има консолидиран списък на ЕС и на Съвета на ООН, както и санкционен списък на Министерството на финансите на САЩ, който не е задължителен. Но имаме инструкции по мерките за предотвратяване на изпирането на пари и предотвратяването на тероризъм. Всеки случай се проверява".

От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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