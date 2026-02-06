реклама

Камера на АПИ заснела кемпера на Калушев

06.02.2026 / 21:30 0

Кадър Фб

Камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" са засекли кемперът на Ивайло Калушев в края на миналия месец, да се придвижва от морето към София.

Засечен е и районът, от където Калушев е изпратил SMS да майка си, предаде БНТ.

Следите на издирваните се губят след убийството на хижа "Петрохан

