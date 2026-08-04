Камера засне мъж, който пали сухи треви край Чирпан

Стопкадър Нова Тв

39-годишният извършител е установен. Той е привлечен към наказателна отговорност и вероятно ще му бъде наложена глоба. Причината за палежа остава неясна.

„Пожарите в района се превърнаха в ежедневие. За месец юли сме реагирали на 22 пожара на сухи треви. Призовавам гражданите да бъдат изключително отговорни предвид високите температури и червения код за възникване на пожари. Опасността за живота и здравето на хората е реална”, посочи началникът и главен инспектор в РСПБЗН – Казанлък Станимир Тончев, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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