Камера засне мъж, който пали сухи треви край Чирпан
Стопкадър Нова Тв
39-годишният извършител е установен. Той е привлечен към наказателна отговорност и вероятно ще му бъде наложена глоба. Причината за палежа остава неясна.
„Пожарите в района се превърнаха в ежедневие. За месец юли сме реагирали на 22 пожара на сухи треви. Призовавам гражданите да бъдат изключително отговорни предвид високите температури и червения код за възникване на пожари. Опасността за живота и здравето на хората е реална”, посочи началникът и главен инспектор в РСПБЗН – Казанлък Станимир Тончев, пише nova.bg.
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