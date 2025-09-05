Камера заснела побоя над Николай Кожухаров

Кадър Бг елфс

Четирима младежи на възраст между 15 г. и 19 г. са обвинени за побоя над директора на полицията в Русе. Двама от тях ще отговарят и за нанасяне на тежка телесна повреда. Състоянието на старши комисар Николай Кожухаров остава стабилно, но тежко. Пострадал е и негов близък, който е с по-леки наранявания.

Около полунощ на 4 септември старши комисар Кожухаров се прибира със семейството си, когато внезапно излиза кола и маневрира опасно, разказва областният управител.

„И виждат, че колата дрифти по тази улица, където скоро беше направен ремонт. Колегата, който е с него, прави забележка на шофьора да кара по-внимателно, защото има опасност да направи ПТП. Те спират колата, започва разправия, разменят се удари“, разказа Драгомир Драганов, областен управител на Русе

„Те започват да агресират – първо вербално, след това и с удари, което води до това състояние на старши комисаря. Старши комисар Кожухаров е разпознаваема фигура за нашия град“, обясни Пенчо Милков – кмет на Русе.

Полицейският началник се прибира. Близо 3 часа по-късно здравословното му състояние се влошава и той по спешност е откаран в болница, където е опериран четири часа. Състоянието му в момента е стабилно, но тежко. Четирима младежи, на по 15, 18 и 19 години са с повдигнати обвинения за хулиганство, а двама от тях и за нанасяне на тежка телесна повреда. „Тези деца са на възраст между 15 и 19 г., те не са ни познати на нас като криминално проявени или лица, които са осъждани. Генезисът на всичко, което се е случило е някъде на друго място и молбата ми е – нека да не политизираме проблема. Това е част от битието на нашата общност и ако искаме да го решим справедливо, нека се придържаме към фактите“, посочи говорителят на Окръжна прокуратура и зам.-окръжен прокурор Мирослав Маринов.

В заведението, в което работи един от обвинените младежи, са лаконични и не коментираха казуса.

Инцидентът се е случил на метри от дома му. Видеокамери в района са запечатали случая, предаде БТВ.

По данни на разследващите, четиримата младежи са имали трудности в семействата им. Един от тях, който е собственик на автомобила, е отраснал без баща. Майка му е починала преди 2 г., като той е бил отгледан от баба си.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми. В Русе започват засилени полицейски проверки срещу нарушителите на пътя. Жандармерията също ще се включи в проверките.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!