Камери и полицейски патрули срещу нерегламентираните гонки по пътищата

Кадър Нова Тв

Всички места, за които има информация, че се използват за нерегламентирани автомобилни гонки, са под засилено наблюдение. Това заяви директорът на ОДМВР – Благоевград старши комисар Илия Тупаров в ефира на NOVA.

По думите му на рисковите локации вече са монтирани камери за контрол на скоростта, а полицейското присъствие е увеличено.

През последните дни в региона са регистрирани няколко тежки пътнотранспортни произшествия. В тази връзка Тупаров призова шофьорите да не предприемат пътуване, ако не се чувстват добре или не са достатъчно отпочинали.

Като пример той посочи инцидент от събота, при който водач е получил масивен инфаркт зад волана. Това е довело до катастрофа, при която е пострадал друг участник в движението.

Подобен случай е бил регистриран и преди два дни в Сандански, пише novini.bg.

Друго тежко произшествие е станало в района на село Градево, където по предварителни данни водачка е отклонила вниманието си от пътя или е заспала зад волана.

По отношение на незаконните автомобилни състезания старши комисар Тупаров обясни, че подобни прояви се организират основно през нощта.

Към момента няма сигнали за гонки в рамките на Благоевград, но преди няколко месеца е подадена информация за подобна дейност в частен имот на територията на община Петрич.

Засега няма установени и санкционирани участници в самите нерегламентирани състезания, но полицията продължава наблюдението и контрола в районите, за които има подадени сигнали.

Редактор "Екип на Петел",

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