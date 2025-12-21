Камери заснеха нагла кражба от магазин в Пловдив

Снимка Пиксабей

Крадците се активизират с наближаването на празниците.

За нагла кражба в Пловдив, съобщи Plovdiv24.bg. Посегателството е станало в събота сутринта (20 декември) в централната част на града- в магазин, намиращ се на ул."Белград"

На кадрите се вижда как мъж след кратко обикаляне си позволява най-нагло и без притеснения да вземе предмет от цветарски магазин. От коментарите под видеото става ясно, че си е "харесал" коледна играчка.

Едва ли една играчка струва колкото човешкото достойнство, но кои сме ние да съдим.

