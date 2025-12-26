Камери засякоха автомобил със скорост 272 км/ч

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Рекордната 272 километра в час е най-високата скорост, която е засечена у нас. 248 километра в час пък е най-високата средна скорост.

Цифрите станаха ясни от репортаж на Нова телевизия. В него бе съобщено, че камерите на тол управлението покриват над 1100 км по 69 отсечки.

Нови отсечки, на които ще се измерва средна скорост, ще бъдат добавени през 2026 г. Това обяви директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов. Те ще заработят в два района – Северозападния и Североизточния. Системата ще започне да засича и шофьори, които карат опасно. Камерите ще могат да разпознават дали се спазва дистанция между колите и дали тировете се движат в правилната лента.

„Имаме в пъти намаляване на превишаващата средната скорост, в сравнение с данните от 2024 г. В отсечките със средна скорост имаме и значително намаляване на тежките катастрофи”, заяви инж. Олег Асенов.

