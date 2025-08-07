реклама

Камериерки задигнаха 1100 лева от хотелска стая в Равда

07.08.2025 / 08:39 2

снимка: МВР

1100 лева, собственост на 75-годишен мъж от Трън, са били задигнати от хотелската му стая в Равда от две камериерки, съобщиха от полицията.

Извършителките, две жени от Карнобат на 18 и 21 години, са задържани от служители от РУ – Несебър.

По случая се води разследване, предаде Дарик.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Серж (преди 26 минути)
Рейтинг: 220276 | Одобрение: 43911
От етноса са, нали!?
0
0
kjk (преди 29 минути)
Рейтинг: 134023 | Одобрение: 15258
Много им лепкави ръцете на карнобатлийките!!!;):devil::woot:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама