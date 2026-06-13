Камерите за скорост вече ще отнемат и контролни точки

Снимка МВР

Шофьорите вече ще губят контролни точки не само след издадени наказателни постановления, но и при влезли в сила хартиени и електронни фишове. В момента водачите в България разполагат с 39 контролни точки, а през първите две години след издаването на свидетелството за управление те са 26.

Новата мярка ще се прилага и при нарушения, установени чрез камери за скорост и системи за контрол на средната скорост. При натрупване на достатъчно нарушения може да се стигне и до отнемане на шофьорската книжка, пише novini.bg.

За превишаване на разрешената скорост с над 40 км/ч в населено или извън населено място, както и при установено превишение чрез контрол на средната скорост, ще се отнемат 18 контролни точки. При повторно нарушение санкцията нараства до 21 точки, а при системно превишаване – до 26 точки.

„Това дава възможност по преценка на пътните полицаи да се стига до подобна санкция. Необходимо е внимателно да се анализира съдебната практика. Пътните полицаи трябва да имат увереност, че държавата и МВР стоят зад тях и да бъдат безкомпромисни към пътните хулигани“, коментира Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

Редактор "Екип на Петел",

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