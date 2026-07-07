Камион блъсна 12-годишно момче в Стара Загора

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Момче на 12 години пострада при пътнотранспортно произшествие в Стара Загора, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 6 юли около 10:50 часа на бул. „Св. Патриарх Евтимий“. По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 53-годишен мъж, е блъснал 12-годишно дете, което е пресичало пътното платно, водейки управляваната от него тротинетка.

Момчето е транспортирано от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в болница в Стара Загора. След оказана медицинска помощ то е освободено без опасност за живота, предаде БТА.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. В сектор „Пътна полиция“ на 53-годишния шофьор е съставен акт за установяване на административно нарушение и е изготвен протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадал.

Редактор "Екип на Петел",

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