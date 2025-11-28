Камион блъсна и уби пешеходка в Плевен

Булфото

Пешеходка е загинала при пътен инцидент в Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен. Инцидентът е станал на кръстовището на улица „Асен Халачев“ и улица „Васил Левски“. Сигналът е постъпил в полицията в 11:15 часа. На мястото на произшествието незабавно са изпратени полицейски служители, които са установили, че 65-годишен водач на товарен автомобил „Пежо“ при маневра е блъснал движеща се на уличното платно пешеходка на 80 години.

Пострадалата жена е транспортирана в тежко състояние в плевенска болница, където по-късно е починала, посочиха от полицията.

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на водача, направени с техническо средство, са отрицателни. От полицията добавиха, че се осъществяват процесуално – следствени действия. Сезирана прокуратурата в Плевен, предаде БТА.

