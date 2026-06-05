Камион горя в хасковско село, 63-годишен мъж е пострадал

Снимка: Булфото, архив

Мъж на 63 години е пострадал вчера при пожар на камион в двор на къща в село Стойково, община Хасково. Сигналът за инцидента е подаден в 11:20 ч. в ОЦ при PДПБЗН – Хасково, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На място е отишъл един пожарен автомобил от РСПБЗН Хасково.

Установено е, че гори камион „Шкода Европа“. При пожара е пострадал мъж, който е извършвал заваръчни дейности близо до резервоара на камиона, вследствие на което е възникнал взрив.

Той е получил изгаряния по ръцете, краката и гърба.

За времето от 00:00 до 24:00 ч. вчера звената за "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 185 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 33 пожара.

С преки материални щети са възникнали 9 пожара, сред които: 2 в жилищни сгради, 4 в транспортни средства, 2 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 24 пожара, сред които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 в отпадъци, 1 в готварски уреди и комини.

Извършени са 140 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 4 при бедствия (наводнение - 2, буря, ураган или смерч - 1), 7 при катастрофи в транспортни средства, 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване - 1), 128 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 38, отстраняване на опасни предмети - 21, спасяване на животни - 3, оказване съдействие на граждани - 11, отводняване - 20, оказване съдействие на други структури и ведомства - 7).

Лъжливите повиквания са 12.

Редактор "Екип на Петел",

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