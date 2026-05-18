Камион изгоря на магистрала "Хемус" в посока Варна
18.05.2026 / 07:04 0
Пиксабей
Камион се е запалил и е изгорял късно снощи на 28 км. на АМ "Хемус" в посока Варна, съобщиха от МВР.
При инцидента няма пострадали. Камионът е бил преместен в аварийната лента и не е пречил на движението, пише БТА.
Към момента няма информация за товара на превозното средство и причините за пожара.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!