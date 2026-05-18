Камион изгоря на магистрала "Хемус" в посока Варна

Пиксабей

Камион се е запалил и е изгорял късно снощи на 28 км. на АМ "Хемус" в посока Варна, съобщиха от МВР.

При инцидента няма пострадали. Камионът е бил преместен в аварийната лента и не е пречил на движението, пише БТА.

Към момента няма информация за товара на превозното средство и причините за пожара.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!