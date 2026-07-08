Камион катастрофира между тунелите "Топли дол" и "Витиня" и блокира АМ "Хемус"
08.07.2026 / 19:31 0
Снимка Гугъл мапс, архив
Камион катастрофира на АМ "Хемус" между тунелите "Топли дол" и "Витиня" в посока Варна.
Инцидентът образува километрична опашка.
Движението е изцяло блокирано, пише btvnovinite.bg.
Редактор "Екип на Петел",
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