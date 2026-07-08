Камион катастрофира между тунелите "Топли дол" и "Витиня" и блокира АМ "Хемус"

Снимка Гугъл мапс, архив

Камион катастрофира на АМ "Хемус" между тунелите "Топли дол" и "Витиня" в посока Варна.

Инцидентът образува километрична опашка.

Движението е изцяло блокирано, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!