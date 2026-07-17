Камион "лети" със 110 км/ч край Пловдив и гази закона на опасни завои

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Камион прелетя със 110 км/ч край Пловдив и наруши закона на опасни завои.

Пореден случай на изключително рисково и безразсъдно шофиране от страна на водач на тежкотоварен автомобил бе заснет от буден гражданин в Пловдивска област. Той пусна скандални видеокадри, на които ясно се вижда как масивният ТИР буквално лети по пътищата в региона, пренебрегвайки напълно всякакви законови ограничения на скоростта и застрашавайки живота на останалите участници в движението, пише TrafficNews.

Видео вижте ТУК

На първото видео, заснето по натоварения маршрут между Пловдив и Асеновград, тежкотоварният камион се движи с внушителните 110 км/ч. Шофьорът на лекия автомобил, запечатал нарушението, споделя с възмущение, че дори е бил изпреварен от масивната машина.

Важно е да се отбележи, че макар на този пътен участък да има знак за ограничение от 90 км/ч, това правило важи единствено за леките коли.

Съгласно Закона за движение по пътищата, скоростните лимити за стандартен товар от категории C и CE са твърде различни – до 70 км/ч извън населено място и до 80 км/ч за скоростен път.

Законът е изричен и категоричен: дори пътен знак да указва по-висока разрешена скорост за даден участък, това увеличение не важи за тежкотоварните автомобили и техният лимит остава абсолютният законово определен максимум за съответната категория, независимо дали превозват товар или се движат празни.

Второто притеснително видео показва същия камион малко след Бачково, по едно от най-опасните, тесни и криволичещи трасета у нас – това по направлението Асеновград - Смолян. Там огромната машина фучи по острите завои със скорост от 80 км/ч.

По този второкласен път ограничението на скоростта варира сериозно спрямо специфичните участъци, като при опасни завои табелите масово редуцират скоростта в диапазона между 30 и 60 км/ч, което прави действията на професионалния шофьор меко казано стряскащи.

Поредното потенциално смъртоносно движение по асфалта се случва на фона на ужасяваща черна серия от тежки катастрофи с камиони по родните шосета, голяма част от които завършиха с фатален изход. Само през последните седмици страната ни стана свидетел на поредица от трагедии.

ТИР скъса предпазната мантинела на магистрала „Тракия” край Ямбол, навлезе в насрещното платно и помете лека кола, отнемайки на място живота на трима души, сред които и две 9-годишни деца, пътуващи за футболен турнир.

На 311-ия километър на същата магистрала в посока София друг тежкотоварен камион отново премина през разделителната ивица и се заби челно в автомобил, убивайки човек.

Почти по същото време на магистрала „Марица" турски ТИР внезапно излезе от пътното платно на пътния възел за Харманли, разцепи съоръженията и се преобърна по таван в канавката.

Тези кървави инциденти изкараха на преден план и друг огромен проблем, който се дискутира активно в обществото – състоянието на предпазните съоръжения по пътищата.

Според експерти и пътни проектанти, старите мантинели от клас N2, които са масово разпространени по българските магистрали, са проектирани и тествани да издържат единствено удари от леки превозни средства с тегло до 1500 килограма.

Когато обаче тежкотоварен камион с ремарке лети с превишена скорост, тези съоръжения са напълно безпомощни да го спрат. Тогава огромната машина се превръща в неуправляем и смъртоносен снаряд, който помита всичко пред себе си в насрещното платно.

Кадрите от Пловдивско са поредното доказателство, че докато контролът над тежкотоварния трафик у нас не стане безкомпромисен и денонощен, животът на всеки един пътуващ българин остава заложен на карта.

Редактор "Екип на Петел",

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