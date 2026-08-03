Камион падна от мост на магистрала "Струма"
03.08.2026 / 17:23 0
Снимка: Фейсбук, "Катастрофи в София"
Камион е паднал от мост на магистрала "Струма". Това стана ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".
Инцидентът е станал в района на втория тунел в посока Перник, посочва БНТ.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Редактор "Екип на Петел",
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