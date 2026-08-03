Камион падна от мост на магистрала "Струма"

Снимка: Фейсбук, "Катастрофи в София"

Камион е паднал от мост на магистрала "Струма". Това стана ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал в района на втория тунел в посока Перник, посочва БНТ.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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