Камион падна в дере в Силистренско, шофьорът загина на място

Снимка: МВР

Водач на тежкотоварен автомобил е загинал при пътен инцидент край силистренското село Нова Попина. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 08:33 часа, съобщават от Областната дирекция на МВР, предаде БТА.

По първоначални данни автомобилът се е движел в посока Силистра и е пропаднал в крайпътно дере. На мястото на инцидента е изпратена дежурна оперативна група, която извършва оглед. Причините за произшествието се изясняват.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че движението по пътя Тутракан - Силистра в района на Нова Попина е временно ограничено. Обходният маршрут е през селата Искра и Ситово.

От агенцията апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

