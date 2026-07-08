Камион помете паркирани коли в Русенско, четирима пешеходци пострадаха

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Четирима пешеходци са леко пострадали при катастрофа на камион тази нощ в град Сеново, област Русе, съобщиха от МВР в Русе.

Сигнал за инцидента е подаден в 1:35 часа. Камион, управляван от 43-годишен мъж, се отклонил вдясно от пътното платно в участъка от жп гарата към ул. „Охрид“. Водачът загубил контрол над превозното средство и се блъснал последователно в три паркирани леки автомобила. При удара колите са се отместили и са блъснали метален контейнер за смет, който засегнал четирима души, които били през това време на тротоара. Мъжете на възраст между 31 и 56 г. са прегледани на място от екип на Спешна помощ и са освободени за домашно лечение с охлузни наранявания.

Пробата за алкохол на шофьора на камиона е отрицателна, предаде БТА.

Причината за инцидента е загуба на контрол над управляваното превозно средство.

Редактор "Екип на Петел",

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