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Камион премаза възрастна жена на пешеходна пътека във Варненско

10.06.2026 / 12:57 1

Булфото

77-годишна жителка на село Добротич е починала вследствие на пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал вчера, около 9:50 часа, в село Ветрино, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията възрастната жена е пресичала на пешеходна пътека, когато тежкотоварен автомобил я е блъснал.

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на водача на моторното превозно средство са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 23 минути)
Рейтинг: 619699 | Одобрение: 121194
Пак камион.....Ай стига сте мачкали хората бе !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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