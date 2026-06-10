Камион премаза възрастна жена на пешеходна пътека във Варненско

Булфото

77-годишна жителка на село Добротич е починала вследствие на пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал вчера, около 9:50 часа, в село Ветрино, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията възрастната жена е пресичала на пешеходна пътека, когато тежкотоварен автомобил я е блъснал.

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на водача на моторното превозно средство са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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