Камион с дърва се вряза в каменна ограда, шофьорът загина на място

Мъж загина при катастрофа в смолянското село Полковник Серафимово. Говорителят на Областна дирекция на МВР в Смолян каза, че инцидентът е станал около 15:45 ч. По първоначални данни товарен автомобил, превозващ дървен материал, е напуснал пътното платно и се е ударил в каменна ограда.

Водачът на автомобила – 36-годишен мъж от село Витина, е бил открит извън кабината, загинал на място, предава БТА.

В момента на мястото на катастрофата се извършва оглед и процесуално-следствени действия от дежурна оперативна група при Районно управление – Смолян. Една от версиите, по които се работи, е техническа неизправност на камиона.

Пътят от началото на селото към центъра е затворен. На място има множество жители на населеното място.

