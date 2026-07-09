Камион се движи със 140 км/ч, но не могат да го глобят по данните от тахографа

Стопкадър бТВ

Камион се движи със 140 километра в час при максимално разрешени 90. За това сигнализира зрител на bTV, който изпрати кадри в платформата „Аз, репортерът“. На видеото се вижда как лек автомобил се опитва да настигне тежкотоварния камион, а километражът показва скорост от 140 км/ч.

По закон тежкотоварните автомобили могат да се движат с максимум 90 км/ч. Въпреки това, дори инспекторите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да установят превишена скорост чрез тахографа, те нямат законово право да наложат санкция за самото нарушение.

Тахографът съхранява информация за скоростта, режима на работа и задължителните почивки на водача, като данните се пазят до една година.

При проверка инспекторите изискват дигиталната карта на водача и чрез специализиран софтуер извличат информацията от тахографа за последните 56 дни.

От агенцията уточняват, че проверката позволява да бъде установено и дали е използвано устройство за манипулиране на ограничителя на скоростта. Водачите могат да бъдат санкционирани за манипулация на оборудването, но не и за превишената скорост, установена единствено чрез тахографа.

В позиция до bTV от МВР обясниха, че санкции за превишена скорост се налагат, когато нарушението е установено с мобилна камера.

„Когато нарушението е извършено от чуждестранен водач, глобата се налага на място. При отказ за заплащането ѝ законът предвижда временно отнемане на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство и сваляне на регистрационните табели“, посочват от МВР.

Когато превишената скорост е засечена от камера на тол системата, до собственика на камиона се изпраща уведомление с искане да посочи кой е управлявал превозното средство, след което санкцията се налага на водача.

Проверка на bTV на столичното околовръстно шосе, където ограничението за тежкотоварните автомобили е 80 км/ч и движението в най-лявата лента е забранено, показа множество нарушения само за няколко минути.

„Ето му скоростта – 89 километра в час. Първо, на такъв път няма право да се движи в най-лявата лента“, коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

При друго измерване радарът отчете скорост от 85 км/ч. „За десет минути поне 10 тежкотоварни автомобила бяха в нарушение“, допълни Русинова.

Проверка на bTV показва още, че камионът от зрителския сигнал е бил засечен от тол системата с над 100 км/ч на пет различни контролни точки, включително при неправилно изпреварване.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/kamion-se-dvizhi-sas-140-km-ch-no-ne-mogat-da-go-globjat-po-dannite-ot-tahografa.html?campaignsrc=clipboard

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