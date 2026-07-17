Камион се е запалил на пътя Дерманци – Ъглен
Снимка: Булфото, архив
Ограничено е движението по пътя Дерманци – Ъглен в Ловешка област поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Трафикът се осъществява по обходен маршрут Дерманци – Луковит – Радомирци – Телиш – Долни Дъбник – Плевен и обратно.
Около 12:00 ч. е подаден сигнал, че при движение товарен автомобил с прикачено ремарке се е самозапалил, казаха за БТА от полицията.
Няма пострадали.
Предстои движението да бъде пуснато само в едната лента, докато бъде изтеглено превозното средство.
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