Камион се е запалил на пътя Дерманци – Ъглен

Снимка: Булфото, архив

Ограничено е движението по пътя Дерманци – Ъглен в Ловешка област поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут Дерманци – Луковит – Радомирци – Телиш – Долни Дъбник – Плевен и обратно.

Около 12:00 ч. е подаден сигнал, че при движение товарен автомобил с прикачено ремарке се е самозапалил, казаха за БТА от полицията.

Няма пострадали.

Предстои движението да бъде пуснато само в едната лента, докато бъде изтеглено превозното средство.

Редактор "Екип на Петел",

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