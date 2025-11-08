реклама

Камион се обърна край Шумен и затвори магистралата за Варна

08.11.2025 / 09:40 3

снимка: Булфото

Заради обърнат камион с ремарке в Шуменско късно снощи отбиваха движението по АМ “ Хемус” посока София – Варна.

Инцидентът е станал след етапна връзка. Шофьорът на камиона се е ударил в крайпътни мантинели, навлязъл е в насрещното и е напуснал пътното платно, предава Нова телевизия.

Водачът, който е грузински гражданин, не е пострадал. Правоспособен е, а проверка, не е отчела алкохол в кръвта му, допълва Нова Варна.

Движението към София се е осъществявало по магистралата. Към Варна автомобилите се отклоняват по стария път до обработване на произшествието, разчистване и обезопасяване на пътния участък.

 

0
0
kris (преди 43 минути)
Рейтинг: 529173 | Одобрение: 98578
Не бе, грузинците като шофират имат проблеми с големите си носове....Само леко да си обърнат лицето надясно и не виждат мантинелата....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 59 минути)
Рейтинг: 151684 | Одобрение: 16839
Заспал зад  волана тираджията!!!;)Намусен:errm:
0
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 529173 | Одобрение: 98578
А това на снимката е "магистрала" Тракия край Пазарджик преди ремонта....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

