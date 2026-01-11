Камион се удари в мост и разби арматурата

Снимка Блуфото

Инцидент е станал на натоварен наш път.

Тежкотоварен камион се удари в мостово съоръжение на Подбалканския път край сливенското село Гавраилово днес следобед, разкривайки сериозни структурни дефекти на инфраструктурата. Ударът е бил достатъчно силен, за да разбие бетонното покритие и да оголи носещата арматура на съоръжението.

За щастие при инцидента няма пострадали граждани, но случаят за пореден път повдигна въпроса за реалното състояние на пътните съоръжения в региона.

Местни жители и шофьори многократно са подавали сигнали за лошото състояние на моста. Още през април 2025 г. bTV показа компрометираното съоръжение. Тогава отговорът на държавата не беше основен ремонт, а поставяне на предпазни мрежи, които да улавят падащите отломки.

Днешният удар доказа, че козметичните мерки не могат да компенсират структурните проблеми. "За обезопасяване на моста са поставени мрежи, които са подменени през април 2025 година", припомниха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), цитирани от bTV, в опит да защитят действията си по поддръжката.

Въпреки уверенията на администрацията, че състоянието на моста "се следи непрекъснато", инцидентът наложи драстични мерки. От Пътното управление в Сливен признаха косвено сериозността на ситуацията, като обявиха спешни ограничения.

В понеделник, 12 януари, движението в горната част на моста ще бъде спряно. Целта е да се елиминират вибрациите от трафика, които биха могли да доведат до допълнително разрушаване на компрометираната конструкция с оголена арматура. Движението в района на инцидента остава затруднено, пише dunavmost.com.

