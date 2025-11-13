Камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея, има много ранени
Снимка: Пиксабей
Най-малко двайсет души бяха ранени днес, след като камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.
Единайсет души бяха тежко ранени, като двама от тях са в безсъзнание, уточнява световната агенция, цитирана от БТА.
Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления.
На този етап Ройтерс не назовава мястото на инцидента.
