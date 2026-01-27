Камион се вряза в тир на "Капитан Андреево", шофьорът загина

Булфото

Водач на камион, турски гражданин, е загинал при пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Марица“ преди пункта „Капитан Андреево“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин в 06:38 часа на спешния телефон 112. Катастрофата е станала на 104-ия километър на автомагистралата, в аварийната лента в посока Турция, при удар в камион с молдовска регистрация.

Причините за инцидента към момента не са установени. По случая се работи, предаде БТА.

Движението на товарните коли е спряно, а за леките е създаден обходен маршрут през Свиленград. Извършва се оглед на местопроизшествието.

