Камион се запали и изгоря напълно на магистрала "Струма"

снимка: Булфото

Камион избухна в пламъци и напълно изгоря на магистрала "Струма".

Инцидентът е станал до отбивката за Дупница в посока София. В района има силно задимяване.

Влекачът на камиона се е запалил. На място веднага е изпратен патрул на МВР, който е спрял движението в района на пътен възел "Бинека". Ремаркето е окачено, а шофьорът е изведен невредим, завяиха за БНТ от пресцентъра на полицията в Кюстеднил.

В камиона са превозввани бутилки със сок. Няма разлив по пътя, но движението ще остане затворено докато се обслужи местопроизшествието.

